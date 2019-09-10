Banka kredi faizleri düştü mü? Yüz binlerce vatandaş bu soruya yanıt arıyor. Kredi faizlerinin düşmeye devam edip etmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağını söylüyor. Bu artış aynı zamanda bunun diğer sektörlere de olumlu şekilde etki edecek. Peki, kredi faiz oranları ne zaman düşecek? İşte banka faizlerinde son durum...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Analistler, enflasyonda tek hanenin görülmesinin beklendiği eylül ayında, aynı gün toplanacak Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz indireceğini belirterek, TCMB'nin en az 2.5 puanlık bir indirime daha imza atabileceğini kaydediyor. 25 Temmuz'da yüzde 24'ten 19.75'e indirilen politika faizinin 12 Eylül'de yüzde 17.25'e çekilmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar politika faizi yüzde 16'nın altına çekmesi bekleniyor.