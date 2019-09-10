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  • 10.09.2019 18:08
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 18:08

Büyük müjde! düştü mü? ne zaman düşecek? İşte son durum

Kredi faizleri hakkında bankalar peş peşe müjdeli haberleri vatandaşlarla paylaşıyor. Taşıt ve konut alma düşüncesi olan vatandaşlar banka kredilerindeki son durum hakkında bilgi edinmek istiyor. 25 Temmuz'da başladığı faiz indirimine bu hafta da devam eden Merkez Bankası, bu hamle ile kredi faizlerinin daha da düşeceği müjdesini verdi. Peki, düştü mü? ne zaman düşecek? İşte 10 Eylül tarihinde kredi faizlerinde son durum...

Kredi faiz oranları ne zaman düşecek?

Banka kredi faizleri düştü mü? Yüz binlerce vatandaş bu soruya yanıt arıyor. Kredi faizlerinin düşmeye devam edip etmeyeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağını söylüyor. Bu artış aynı zamanda bunun diğer sektörlere de olumlu şekilde etki edecek. Peki, kredi faiz oranları ne zaman düşecek? İşte banka faizlerinde son durum...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Analistler, enflasyonda tek hanenin görülmesinin beklendiği eylül ayında, aynı gün toplanacak Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz indireceğini belirterek, TCMB'nin en az 2.5 puanlık bir indirime daha imza atabileceğini kaydediyor. 25 Temmuz'da yüzde 24'ten 19.75'e indirilen politika faizinin 12 Eylül'de yüzde 17.25'e çekilmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar politika faizi yüzde 16'nın altına çekmesi bekleniyor.

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