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  • 11.09.2019 18:08
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 18:08

11 Eylül gelişmesi! EYT yasası çıktı mı? 'dan EYT müjdesi

Milyonların beklediği ile ilgili gelişmesi yaşandı. Erken emeklilikte yaşa takılanları oldukça sevindirecek olan haberi detayımızda verdik. Bu bağlamda bir televizyon programında konuşan ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , bu konuda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. mız Prof. Dr. 'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, ile görüşecek şeklinde konuştu. Fakat erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor. İşte 11 Eylül EYT son dakika gelişmesi ve 'dan EYT talimatı açıklaması

Başkan Erdoğan'dan son dakika EYT talimatı! EYT yasası çıktı mı?

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Prof. Dr. Cem Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı. 8 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini belirtmişlerdi.
İşte 11 Eylül EYT son dakika gelişmesi!

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