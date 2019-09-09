Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından bankalardan ardı ardına faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindirdi. 28 Haziran'da yüzde 22.23 olan konut kredisinin yıllık faizi 30 Ağustos'ta 12.88'e indi. Ticari kredilerin faizi yüzde 27'den 20.28'e, ihtiyaç kredilerinin faizi ise yüzde 28.5'ten 22.3'e geriledi. Mevduat faizi de yüzde 22.89'dan 17.01'e geriledi. Ev almak isteyen yüz binlerce vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu nedenle arama motorlarında Kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti konut kredisinde son durum nedir? 10 bankadan kredi faiz oranları indirim kararı! Kredi faiz oranları konut, taşıt son durum ne oldu? İşte tüm detaylar ve gelişmeler