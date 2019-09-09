Bankalar tarafından vatandaşları sevindiren haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda konut ve araba almak isteyenler krdi faizlerinin tekrar düşmesini büyük bir heyecanla bekliyor. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağı ve bunun diğer sektörlere de olumlu şekilde etki edeceğini belirtiyor. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek? Kredi faiz oranları düşecek mi? Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister.