Kredi faiz oranlarında son durum nedir? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 0.99 faiz oranı ile konut kredisi vermeye devem ediyor. Merkez Bankası'nın 12 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı yakından takip ediliyor. TCMB'nin faiz kararı öncesinde kamu bankaları ile özel bankaların faiz müjdesi haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Peki, güncel faiz oranları nasıl? İşte 7 Eylül Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK'TA İNDİRİM!

VakıfBank, bireysel ihtiyaç kredisi faizlerinde bir kez daha indirime gitti

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka Türkiye'nin yanındaki güç olmaya devam ediyor. Geçen günlerde hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde indirim yapan VakıfBank, ihtiyaç kredilerinde bir kez daha indirime gitti.

Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1,49'dan yüzde 1,45'e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1,59'dan yüzde 1,55'e indirdi.