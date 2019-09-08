Boğaz’da 100 milyarlık buluşma | Bakan Ruhsar Pekcan, ABD'li mevkidaşı Ross ile görüştü

Wilbur Ross (81), Başkan Trump'ın en yakınındaki bakandı. Kritik anlaşmalarda hep imzası vardı. Dün de İstanbul'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'la toplantı yaptı.
Çantasından 100 milyar dolarlık yatırım paketi çıkardı. Önceki durağı olan Atina'da ise şu ifadeyi kullanmıştı: Türkiye ziyaretini çok önemsiyorum.
BOĞAZ'DA 100 MİLYARLIK BULUŞMA
ABD Başkanı Donald Trump'ın kabilesinin güçlü isimlerinden 81 yaşındaki ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye'ye geldi. 10 Eylül'e kadar Türkiye'de temaslarda bulunacak Ross'un ziyareti, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin tekrar ivmelenmesi açısından kritik önem taşıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının görüşmelerin ana maddesi olması öngörülüyor. Dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ross'un görüşmesinde, sivil havacılık, otomotiv, otomotiv yan sanayii, mücevher, mobilya, tekstil sektörlerinin Amerika'ya ihracat kapasitesinin artırılması konusunda yapılacaklar masaya yatırıldı.
ÖZEL PROGRAM
Görüşme hakkında açıklama yapan Bakan Ruhsar Pekcan, "Sektörel bazda ABD'ye ihracat kapasitemiz ve bu kapasitenin harekete geçirilmesi için yapabileceklerimizi görüştük. Bu çerçevede, özellikle ABD'deki dağıtım kanallarına erişim konusunu ele aldık ve sektörler bazında firmalara yönelik programlar hazırlamak konusunda mutabık kaldık. Bu süreci en kısa sürede başlatacağız" dedi.
Ziyaretin sonuçlarını Salı günü Ankara'da yapacakları görüşmede ele alacaklarını belirten Pekcan, yol haritasını netleştireceklerini söyledi. Ross, Pazartesi günü An kara'ya gidecek, Salı günü açıklama yapılacak.
Çantasından 100 milyar dolarlık yatırım paketi çıkardı. Önceki durağı olan Atina'da ise şu ifadeyi kullanmıştı: Türkiye ziyaretini çok önemsiyorum.
BOĞAZ'DA 100 MİLYARLIK BULUŞMA
ABD Başkanı Donald Trump'ın kabilesinin güçlü isimlerinden 81 yaşındaki ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye'ye geldi. 10 Eylül'e kadar Türkiye'de temaslarda bulunacak Ross'un ziyareti, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin tekrar ivmelenmesi açısından kritik önem taşıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının görüşmelerin ana maddesi olması öngörülüyor. Dün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ross'un görüşmesinde, sivil havacılık, otomotiv, otomotiv yan sanayii, mücevher, mobilya, tekstil sektörlerinin Amerika'ya ihracat kapasitesinin artırılması konusunda yapılacaklar masaya yatırıldı.
ÖZEL PROGRAM
Görüşme hakkında açıklama yapan Bakan Ruhsar Pekcan, "Sektörel bazda ABD'ye ihracat kapasitemiz ve bu kapasitenin harekete geçirilmesi için yapabileceklerimizi görüştük. Bu çerçevede, özellikle ABD'deki dağıtım kanallarına erişim konusunu ele aldık ve sektörler bazında firmalara yönelik programlar hazırlamak konusunda mutabık kaldık. Bu süreci en kısa sürede başlatacağız" dedi.
Ziyaretin sonuçlarını Salı günü Ankara'da yapacakları görüşmede ele alacaklarını belirten Pekcan, yol haritasını netleştireceklerini söyledi. Ross, Pazartesi günü An kara'ya gidecek, Salı günü açıklama yapılacak.
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