Kredi faiz oranları son zamanlarda oldukça aratılan konular arasında yer alıyor. Kredi faiz oranlarında indirim görüleceği daha önce belirtilmişti. Kamu bankalarının konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekmesi sonrasındaki kredi talebi bayahı arttı. Bu anlamda güncel kredi faiz oranlarına ilişkin detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar internette sorgulamaya başladılar. Peki en uygun krediyi hangi banka veriyor? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarını haberimizde detaylı olarak verdik. Bu arada daha önce kredi çeken vatandaşlar yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz.