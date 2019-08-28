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  • 29.08.2019 08:46
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 08:46

ve konut kredisi i işlem detayları! ?

sı nasıl yapılır? Konut kredisi inde bazı ların düşük oranlarına sahip olması Konut Kredisi almış olan vatandaşları düşündürüyor. Peki bu transfer sürecinde yapmanız gerekenler neler? İşte Konut kredisi yapılandırma ve Konut Kredisi transferleri hakkındaki bütün işlemlerin detayları. Önceden kullanılan Konut Kredileri , Vakıfbank ve 'na transfer olabilir. A bankasından B bankasına konut kredisi aktarması yaparken dikkatli olunması gereken nokta ise iki kredi arasında faiz açısından elde edeceğiniz kar oranı.

Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır?

Bir dönem hayli yüksek olan kredi faiz oranlarının şimdilerde düşmesiyle birlikte yeni bir soru akıllara geldi. Kredi faizleri yüksek iken kredi alan vatandaşlarımız kredi borçlarının yapılandırılmasını istiyor. Bu anlamda hükümet, kamu bankalarıyla konut kredisi faiz oranlarını %1'in altına çekti. Önceden yüksek faiz oranları ile kredi alanlar şimdi de kredi borçlarını bu bankalar aracılığıyla transfer ederek faiz avantajından faydalanmak istiyor. Daha önce kullanılan kredilerin %0,99 faiz oranıyla Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Vakıf Katılım ya da Ziraat Katılım Bankası'na transferiyle büyük ölçüde avantaj elde edebilmek mümkün. Peki konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Konut kredisi transferi işlem detayları sayfamızda

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