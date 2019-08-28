Bir dönem hayli yüksek olan kredi faiz oranlarının şimdilerde düşmesiyle birlikte yeni bir soru akıllara geldi. Kredi faizleri yüksek iken kredi alan vatandaşlarımız kredi borçlarının yapılandırılmasını istiyor. Bu anlamda hükümet, kamu bankalarıyla konut kredisi faiz oranlarını %1'in altına çekti. Önceden yüksek faiz oranları ile kredi alanlar şimdi de kredi borçlarını bu bankalar aracılığıyla transfer ederek faiz avantajından faydalanmak istiyor. Daha önce kullanılan kredilerin %0,99 faiz oranıyla Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Vakıf Katılım ya da Ziraat Katılım Bankası'na transferiyle büyük ölçüde avantaj elde edebilmek mümkün. Peki konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Konut kredisi transferi işlem detayları sayfamızda