Ev sahibi olma hayalini taşıyan vatandaşlar, güncel konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Bankadan bankaya değişiklik gösteren konut kredisi faiz oranlarını sizler için karşılaştırdık. Kredi ile ev sahibi olacaksanız, konut kredisi faiz oranlarına bakarak, konut kredisi veren bankaları öğrenebilir ve hangisi ile çalışacağınıza karar verebilirsiniz. Merkez Bankası'nın 25 Temmuz 2019 tarihinde açıkladığı faiz politikasının ardından başta kamu bankaları olmak üzere birçok banka konut kredisindeki faizlerde indirime gitti. Peki güncel konut kredisi faiz oranları nedir? En uygun konut kredisi veren bankalar hangileridir?