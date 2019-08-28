Yaklaşık 5 milyon memur nefesini tuttu bugün açıklanacak olan 2020-2021 maaş zammına kilitlendi. Hükümet ile zam pazarlığına tutuşan Hakem Heyeti, yeni memur zammını bugün açıklayacak. Hükümetin yüzde 4+4 zamdan oluşan teklifini kabul etmeyen Hakem Heyeti bugün saat 16.00'a kadar memurların alacağı yeni zammı duyuracak. 5 milyonu aşkın vatandaşımızı kapsayan memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi üzerinde hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugün sona erdi.