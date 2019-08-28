Yaklaşık 5 milyon memur nefesini tuttu bugün açıklanacak olan 2020-2021 maaş zammına kilitlendi. Hükümet ile zam pazarlığına tutuşan Hakem Heyeti, yeni memur zammını bugün açıklayacak. Hükümetin yüzde 4+4 zamdan oluşan teklifini kabul etmeyen Hakem Heyeti bugün saat 16.00'a kadar memurların alacağı yeni zammı duyuracak. 5 milyonu aşkın vatandaşımızı kapsayan memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi üzerinde hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugün sona erdi.
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? İşte net memur maaşları
Memur zammı ne kadar oldu, son durum ne sorusunun yanıtı bugün belli olacak. Memurların ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılında alacakları zamlı maaş Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından açıklanacak. Son görüşmede hükümet 4+4 zam teklif etmiş fakat heyet bu teklife sıcak bakmamıştı. Peki 2020 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, derece ve kıdemine göre yeni memur maaşı kaç para olacak? Memur maaş zammı için Hakem Kurulu ile sıkı bir pazarlık masasına oturan hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu. Fakat memur zammı için yapılan tekliflere sendikalardan olumlu bir yanıt gelmemişti. Peki SGK SSK Bağkur seyyanen zam ilave ödeme ve refah payı ne kadar oldu?
- Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır?
- Araç sahipleri dikkat! Paranızın yarısını alıyorlar
- Hangi ülke kaç yaşında emekli oluyor?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.