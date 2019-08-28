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Memur zammı belli oldu mu? Memur zam oranı ne zaman belli olacak? Milyonların gözü memur zammında

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Hükümet ve memur sendikaları arasındaki zam görüşmelerinden anlaşma çıkmamıştı. Hükümetin zam teklifi yüzde 4+4 olurken, sendikalar yüzde 8+8 oranında zam istemişti. Zam ile ilgili kararı Hakem Kurulu verecek. Milyonlarca kişi Hakem Kurulu'ndan gelecek memur zammı haberini bekliyor. İşte detaylar...

28.08.2019 11:39 - Son Güncelleme: 28.08.2019 12:00
Memur zammı belli oldu mu? Memur zam oranı ne zaman belli olacak? Milyonların gözü memur zammında

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki zam kararı bugün belli oluyor. Hükümet ile memur sendikaları 20 günlük yasal sürede anlaşamamıştı. Hükümetin son teklifi yüzde 4+4'tü. Konfederasyonların ise 8+8 ve 8+7 olmuştu.

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Memur zammı belli oldu mu? Memur zam oranı ne zaman belli olacak? Milyonların gözü memur zammında

Memurlarla hükümet arasındaki sıkı pazarlıkta gözler Hakem Kurulu'na çevrildi. Hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugün sona erecek.

Memur zammı belli oldu mu? Memur zam oranı ne zaman belli olacak? Milyonların gözü memur zammında

Toplantılarını Sayıştay Başkanlığı'nda sürdüren Kurul, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi zammını ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne dair kararını açıklayacak.

Memur zammı belli oldu mu? Memur zam oranı ne zaman belli olacak? Milyonların gözü memur zammında

Kararla birlikte memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenmiş olacak.

Memur zammı belli oldu mu? Memur zam oranı ne zaman belli olacak? Milyonların gözü memur zammında

SON TEKLİF YÜZDE 4+4'TÜ
Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

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