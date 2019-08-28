Memur zammı belli oldu mu? Memur zam oranı ne zaman belli olacak? Milyonların gözü memur zammında
Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Hükümet ve memur sendikaları arasındaki zam görüşmelerinden anlaşma çıkmamıştı. Hükümetin zam teklifi yüzde 4+4 olurken, sendikalar yüzde 8+8 oranında zam istemişti. Zam ile ilgili kararı Hakem Kurulu verecek. Milyonlarca kişi Hakem Kurulu'ndan gelecek memur zammı haberini bekliyor. İşte detaylar...
3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki zam kararı bugün belli oluyor. Hükümet ile memur sendikaları 20 günlük yasal sürede anlaşamamıştı. Hükümetin son teklifi yüzde 4+4'tü. Konfederasyonların ise 8+8 ve 8+7 olmuştu.
SON TEKLİF YÜZDE 4+4'TÜ
Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.