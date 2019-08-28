Memur zammı belli oldu mu? Memur zam oranı ne zaman belli olacak? Milyonların gözü memur zammında

Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi 5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Hükümet ve memur sendikaları arasındaki zam görüşmelerinden anlaşma çıkmamıştı. Hükümetin zam teklifi yüzde 4+4 olurken, sendikalar yüzde 8+8 oranında zam istemişti. Zam ile ilgili kararı Hakem Kurulu verecek. Milyonlarca kişi Hakem Kurulu'ndan gelecek memur zammı haberini bekliyor. İşte detaylar...

28.08.2019 11:39 - Son Güncelleme: 28.08.2019 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





