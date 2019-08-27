Başkan Erdoğan tarafından verilen ucuz konut talimatı sonrası TOKİ 50 bin konut seferberliği sonrası yeni bir konut seferberliğine hazırlanıyor. Tüm Türkiye genelinde ucuz alt gelir grubu konutları ile asgari ücretli, emekli ve dar gelirli aileler ev sahibi olacak, yüzler gülecek! Ağustos 2019 TOKİ alt gelir grubu konut projeleri Türkiye Geneli Satış İlanları detayları haberimizde... TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi.
TOKİ'den asgari ücretli, emekli, dar gelirli ev alma başvuru şartları nedir? TOKİ'den 13 bin peşinatla konutlar
TOKİ'den yeni konut seferberliği! TOKİ'den dar gelirlilere asgari ücretle çalışanlara emeklilere, dar gelirlilere büyük müjde geldi. Özellikle de ev sahibi olmak isteyen vatandaşların desteklenmesini isteyen Başkan Erdoğan 50 bin sosyal konut projesinin rekor ilgi görmesinin ardından bu projelere devam edilmesi talimatını verdi. Bankalardan çeşitli sebeplerle konut kredisi çekmek ve onay almakta zorlanan ya da peşinat tutarı için sıkıntı yaşayan kişilere TOKİ düşük peşinatlı konut satışı yapıyor. TOKİ alt gelir grubu konut projelerinde sadece 13 bin lira peşinatla ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Peki TOKİ'den asgari ücretli, emekli, dar gelirli ev alma başvuru şartları nedir?
- Şampiyonlar Ligi’ne yetişecek
- Milyonlarca çalışana erken emeklilik müjdesi geldi! Sigortasız günler...
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