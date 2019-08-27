Başkan Erdoğan tarafından verilen ucuz konut talimatı sonrası TOKİ 50 bin konut seferberliği sonrası yeni bir konut seferberliğine hazırlanıyor. Tüm Türkiye genelinde ucuz alt gelir grubu konutları ile asgari ücretli, emekli ve dar gelirli aileler ev sahibi olacak, yüzler gülecek! Ağustos 2019 TOKİ alt gelir grubu konut projeleri Türkiye Geneli Satış İlanları detayları haberimizde... TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi.