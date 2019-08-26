Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 26.08.2019 11:12
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 11:35

nın ardından fırsatçılar ortaya çıktı

Yılbaşında yürürlüğe sokulan nın ardından poşet kullanımı yüzde 70 oranında azalırken, marketlerde ücretsiz şekilde verilen manav poşetlerinin kullanımı ise yüzde 100 oranında arttı.

Ücretli poşet uygulamasının ardından fırsatçılar ortaya çıktı

Marketlerde poşetlerin ücretli hale getirilmesinin ardından ücretli poşet kullanımı yüzde 70 oranında azalırken, ücretsiz manav poşet kullanımı ise yüzde 100'ün üzerine çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kaynakların verimli kullanılması ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 1 Ocak'ta yürürlüğe giren kanunla birlikle market poşetleri 25 kuruş karşılığında satılmaya başlandı. İlk 8 ayda market poşetlerinin kullanımı yüzde 70 oranında azalırken, manav reyonunda kullanılan ince poşetlere talep ise yüzde 100'ü geçti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriÜcretli poşet uygulamasının ardından fırsatçılar ortaya çıktı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri