Ücretli poşet uygulamasının ardından fırsatçılar ortaya çıktı

Marketlerde poşetlerin ücretli hale getirilmesinin ardından ücretli poşet kullanımı yüzde 70 oranında azalırken, ücretsiz manav poşet kullanımı ise yüzde 100'ün üzerine çıktı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kaynakların verimli kullanılması ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 1 Ocak'ta yürürlüğe giren kanunla birlikle market poşetleri 25 kuruş karşılığında satılmaya başlandı. İlk 8 ayda market poşetlerinin kullanımı yüzde 70 oranında azalırken, manav reyonunda kullanılan ince poşetlere talep ise yüzde 100'ü geçti.
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