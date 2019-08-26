Dolar son dakika... Dolar/yuan kuru, ABD-Çin ticaret savaşındaki son tımanmanın yatırımcı güvenini sarsması ve küresel ekonomik görünümü bozmasının ardından Ankara'daki işlemlerde 11 yılın zirvesini ve offshore piyasalarda işe tarihin en yüksek seviyesini gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ağustos güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,7923
Satış: 5,7965
EURO
Alış: 6,4441
Satış: 6,4492
Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışmasının etkisiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri izlenecek.
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