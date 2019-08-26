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  • 26.08.2019 10:46
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 10:46

da son dakika gelişmesi! 26 Ağustos ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

da son dakika hareketlilik yaşanıyor. Gece yuanın sert değer kaybı ve güvenli liman arayışıyla yükselen yen sonrası sert dalgalandı. 5.77'den 6.39'a kadar çıktı. Kur fazla beklemeden 5.80'e kadar indi. Peki, şu dakikalarda ve oldu? İşte 26 Ağustos güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolar son dakika... Dolar/yuan kuru, ABD-Çin ticaret savaşındaki son tımanmanın yatırımcı güvenini sarsması ve küresel ekonomik görünümü bozmasının ardından Ankara'daki işlemlerde 11 yılın zirvesini ve offshore piyasalarda işe tarihin en yüksek seviyesini gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,7923
Satış: 5,7965

EURO
Alış: 6,4441
Satış: 6,4492

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının kızışmasının etkisiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri izlenecek.

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