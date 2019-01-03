Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 03.01.2019 08:07

Ücret alınan poşetten memnun kalmadı parasını geri istedi

Türkiye genelinde 1 Ocak'tan itibaren başlayan kapsamında bir marketten alışveriş yapan vatandaş, poşet parasının fişe yansıtıldığını görünce "poşetten memnun kalmadım" diyerek parasının iadesini talep etti.

Türkiye genelinde, doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 'ücretli poşet uygulaması', 1 Ocak 2019 tarihinden başladı. Marketlere alışveriş yapmaya giden kişilerden bazıları satın aldıkları ürünleri, her biri için 25 kuruş ücret ödedikleri poşetlere koydu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriÜcret alınan poşetten memnun kalmadı parasını geri istedi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar