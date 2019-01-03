Ücret alınan poşetten memnun kalmadı parasını geri istedi

Türkiye genelinde, doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 'ücretli poşet uygulaması', 1 Ocak 2019 tarihinden başladı. Marketlere alışveriş yapmaya giden kişilerden bazıları satın aldıkları ürünleri, her biri için 25 kuruş ücret ödedikleri poşetlere koydu.
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