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  • 29.03.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 08:59

na yeni fiyat düzenlemesi! Ücreti değişiyor

1 Ocak 2019'dan itibaren uygulamaya konulan ve plastik poşet kullanımında yüzde 70'e varan azalmaya neden olan nda ücretler değişiyor. Mağazalarda tüketiciden poşetler için 50 kuruş ile 1 lira arasında değişen ücretlerin alınması ile ilgili düzenleme yapılacak.

Ücretli poşet uygulamasına yeni fiyat düzenlemesi! Ücreti değişiyor

Ücretli plastik alışveriş poşeti uygulaması yeniden düzenleniyor. Buna göre 1 Mayıs 2019'dan yıl sonuna kadar, tüm plastik poşetler vergiler dahil 25 kuruştan ucuza ya da pahalıya satılamayacak.

Milliyet'in haberine göre, market poşetleri 25 kuruşa satılmaya, reyon poşetleri ücretsiz verilmeye devam edecek. Ancak perakende mağazaların 50 kuruş ila 1 lira arasında sattığı plastik poşetler de bundan böyle 25 kuruş olacak.

Mağaza poşetlerinin mevzuata girmediğini belirten Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, şimdiye kadar tüketicilerin 25 kuruşun üstünde ödedikleri poşet ücretlerinden mağazaların kâr sağlayacağını dile getirdi.

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