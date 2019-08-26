Dolar Euro döviz kuru son dakika 26 Ağustos bugün 1 dolar kaç TL? Dolar gece neden yükseldi? Flash Crash nedir? Dolardaki ani yükseliş ve ardından gelen düşüş yatırımcıları şaşırttı. Gece yarısı 5.80 seviyesinde seyreden dolar Asya piyasalarında Pazartesi günü işlemlerinin başlamasından kısa bir süre sonra hızla yükselerek saniyeler içinde 6.30 seviyesini gördü. Dolar, daha sonra gün içindeki eski seviyelerine döndü. Dolardaki ani değişiklik sonrası herkes 'dolar ne kadar?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 26 Ağustos bugün dolardaki son durum... Piyasayı takip eden analistler, TL'deki sert değer kaybına yol açacak herhangi bir yeni gelişme olmadığına dikkat çekerken, vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki dolar da son durum nedir? İşte 26 Ağustos için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...