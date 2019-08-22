TOKİ'den emekliye ucuz ev başvuru şartları nedir? Kira öder gibi ev sahibi olma imkanı

TOKİ'den müjde üstüne müjde gelmeye devam ediyor. Kirada oturan milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber geldi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) desteğiyle düşük ödemelerle ev sahibi olma imkanına sahip olacak. Emeklilere kira öder gibi ev sahibi olma imkanının genişletilmesi de gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, TOKİ projelerinde emeklilere ayrılan yüzde 25'lik kontenjanın yüzde 50'ye çıkartılması için çağrı yaptı. İşte emekliye kira öder gibi ev sahibi olma imkanı verecek olan çağrıyla ilgili bütün detaylar... Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de sizlerle olacak. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur.

22.08.2019 11:40 - Son Güncelleme: 22.08.2019 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





