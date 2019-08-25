Sigaradan alınan vergiler geçtiğimiz haftalarda arttırılmıştı. Bu bağlamda Eylül ayında sigaraya tekrar zam geleceği konuşuluyor. Sigara fiyatlarına, Temmuz ayında yapılan zamların ardından gelen Eylül zammı haberi herkesi şaşırttı. Temmuz ayında yapılan ÖTV ve KDV değişiklikleriyle sigara vergilerini 54 kuruştan başlatılmıştı. 25 Ağustos 2019 sigara fiyatları son dakika zamlı güncel liste! İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları. 2019 sigara fiyatları zamlı güncel liste!