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  • 26.08.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 09:14

26 Ağustos lı güncel liste! İşte listesi! Vergiler artmıştı!

Vergiler artmıştı! 26 Ağustos lı güncel liste! İşte listesi. Sigara fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttırıldı haberimizde detaylara değineceğiz. Bu bağlamda güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Sigaraya yapılan zam gündemde konuşulan konular arasında bulunuyor. Yeni sigara fiyatlarının neler olduğu ise merak konusu. Philip Morris ve sigaralarına zam yaptı. İşte zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Merak edilen detaylar haberimizde...

Vergi arttırılmıştı! İşte en son güncel sigara fiyatları

Sigaradan alınan vergiler geçtiğimiz haftalarda arttırılmıştı. Bu bağlamda Eylül ayında sigaraya tekrar zam geleceği konuşuluyor. Sigara fiyatlarına, Temmuz ayında yapılan zamların ardından gelen Eylül zammı haberi herkesi şaşırttı. Temmuz ayında yapılan ÖTV ve KDV değişiklikleriyle sigara vergilerini 54 kuruştan başlatılmıştı. 25 Ağustos 2019 sigara fiyatları son dakika zamlı güncel liste! İşte zam sonrası yeni sigara fiyatları. 2019 sigara fiyatları zamlı güncel liste!

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