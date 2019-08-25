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  • 26.08.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 09:37

, Bağkur, en düşük taban kaç para? Emekli ve memur maaşı ne kadar?

ne kadar? , Bağkur, en düşük taban emekli ve memur maaşı kaç para? Milyonlarca emekli geçtiğimiz ay lı maaşlarını aldı. Memur ve memur emeklilerinin görüşmeleri devam ederken Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 8.46 olarak gösteriyor. Bu oranlarla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Memur Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl %8+7, ikinci yıl %6+6 zam ve 1. yıl %3, 2. yıl %2 refah payı talep etmişti.

En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklilerin maaş zammında önemli süreçler başladı. Bu bağlamda hükümetin son teklifi memur sen tarafından kabul edilmedi. Ali Yalçın açıklamasında 2020 ve 2021 yılları için toplamda yüzde 20'nin altında zammı kabul etmeyeceklerini söyledi. Hakem heyeti memurların maaş zammını en geç 28 Ağustos 2019 günü açıklayacak. Bu arada tüm emekliler geçtiğimiz ay zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı. Gözler Ocak zammına çevrildi.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ise bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Peki emekli ve memur maaşı son dakika ne kadar? SSK, Bağkur, SGK en düşük taban emekli ve memur maaşı kaç para?

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