Memur ve memur emeklilerin maaş zammında önemli süreçler başladı. Bu bağlamda hükümetin son teklifi memur sen tarafından kabul edilmedi. Ali Yalçın açıklamasında 2020 ve 2021 yılları için toplamda yüzde 20'nin altında zammı kabul etmeyeceklerini söyledi. Hakem heyeti memurların maaş zammını en geç 28 Ağustos 2019 günü açıklayacak. Bu arada tüm emekliler geçtiğimiz ay zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı. Gözler Ocak zammına çevrildi.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını ise bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon gösterecek. Peki emekli ve memur maaşı son dakika ne kadar? SSK, Bağkur, SGK en düşük taban emekli ve memur maaşı kaç para?