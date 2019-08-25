Malulen emeklilikte yaşa bakılmaz

emeklilik ileilgili pek çoksoru geliyor. Engellileren az yüzde 40 vergiindirimi almaları ile yaşşartına bakılmadan erkenemekli olabiliyor. Malulenemeklilik ise daha farklı.Burada sonradan çıkan birrahatsızlık sebebiyle enaz yüzde 60 işgücü kaybıaranıyor. Bu sağlanmışsahemen emekli olmak damümkün. İşte malulenemeklilik için önemlinoktalar:Yüzde 60 işgücü kaybının mutlakagerekiyor. Raporlar yetkili hastanelerden veriliyor vegerçekleşiyor. Yüzde 60 işgücü kaybı raporunun SGK tarafından da onaylanması gerekiyor.En az yüzde 60 raporu alan sigortalının malulen emekli olması için en az 1800 gün (5 yıl) primi ödemiş olması ve ilk sigorta olduğu tarihten bu yana 10 yıl geçmiş olması şartı da aranıyor. Bu 1800 günü,da mümkün. Sevk işlemlerinden önce borçlanma talep dilekçeleri SGK'ya sunuluyor.Borçlanma ile 1800 gün tamamlanacaksa bu paralar ödenmese bile emeklilik işlemleri yapılıyor. Eğer 1800 gün ve üzeri prim varsa ya da borçlanma yapılarak gün tamamlanmışsa tüm sevk işlemi masrafları SGK tarafından karşılanıyor.Malulen emeklilik talebi olan sigortalının raporundatespiti yer almışsa maaş bağlanması içinMalulen emeklilik için kişinin rahatsızlığının sigorta olduğu tarihten sonra ortaya çıkması gerekiyor. Hangi hastalıkların malulen emeklilik sayılacağı da yine yönetmeliklerle duyuruluyor. Eğerbu kez engellilere sağlanan erken emeklilik imkanları kullanılabiliyor.emekli olunduğunda eğer yeniden çalışmaya başlanılırsa emekli maaşı kesiliyor. Ancak vergi indirimi alarak erken emeklilik imkanına kavuşanlar, bir başka işyerinde çalışsalar da kendi işlerini kursalar da emekli maaşları kesilmiyor. Her iki maaşı da almaya devam edebiliyorlar.

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