Malulen emeklilikte yaşa bakılmaz

Malulen emeklilik ile ilgili pek çok soru geliyor. Engelliler en az yüzde 40 vergi indirimi almaları ile yaş şartına bakılmadan erken emekli olabiliyor. Malulen emeklilik ise daha farklı. Burada sonradan çıkan bir rahatsızlık sebebiyle en az yüzde 60 işgücü kaybı aranıyor. Bu sağlanmışsa hemen emekli olmak da mümkün. İşte malulen emeklilik için önemli noktalar:
RAPOR ALINMALI
Yüzde 60 işgücü kaybının mutlaka sağlık raporuyla belgelenmesi gerekiyor. Raporlar yetkili hastanelerden veriliyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sevkiyle gerçekleşiyor. Yüzde 60 işgücü kaybı raporunun SGK tarafından da onaylanması gerekiyor.
PRİM TAMAMLANMALI
En az yüzde 60 raporu alan sigortalının malulen emekli olması için en az 1800 gün (5 yıl) primi ödemiş olması ve ilk sigorta olduğu tarihten bu yana 10 yıl geçmiş olması şartı da aranıyor. Bu 1800 günü, doğum ve askerlik gibi borçlanmalarla tamamlamak da mümkün. Sevk işlemlerinden önce borçlanma talep dilekçeleri SGK'ya sunuluyor.
MASRAFLAR SGK'DAN
Borçlanma ile 1800 gün tamamlanacaksa bu paralar ödenmese bile emeklilik işlemleri yapılıyor. Eğer 1800 gün ve üzeri prim varsa ya da borçlanma yapılarak gün tamamlanmışsa tüm sevk işlemi masrafları SGK tarafından karşılanıyor.
BAKIMA MUHTAÇ İSE ŞART YOK
Malulen emeklilik talebi olan sigortalının raporunda "Başka birisinin sürekli bakımına muhtaç" tespiti yer almışsa maaş bağlanması için en az 10 yıllık sigortalı olma şartı aranmıyor.
RAHATSIZLIĞIN TARİHİ ÖNEMLİ
Malulen emeklilik için kişinin rahatsızlığının sigorta olduğu tarihten sonra ortaya çıkması gerekiyor. Hangi hastalıkların malulen emeklilik sayılacağı da yine yönetmeliklerle duyuruluyor. Eğer doğuştan bir rahatsızlık varsa bu kez engellilere sağlanan erken emeklilik imkanları kullanılabiliyor.
TEKRAR ÇALIŞANIN MAAŞI KESILIR
Malulen emekli olunduğunda eğer yeniden çalışmaya başlanılırsa emekli maaşı kesiliyor. Ancak vergi indirimi alarak erken emeklilik imkanına kavuşanlar, bir başka işyerinde çalışsalar da kendi işlerini kursalar da emekli maaşları kesilmiyor. Her iki maaşı da almaya devam edebiliyorlar.
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
RAPOR ALINMALI
Yüzde 60 işgücü kaybının mutlaka sağlık raporuyla belgelenmesi gerekiyor. Raporlar yetkili hastanelerden veriliyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sevkiyle gerçekleşiyor. Yüzde 60 işgücü kaybı raporunun SGK tarafından da onaylanması gerekiyor.
PRİM TAMAMLANMALI
En az yüzde 60 raporu alan sigortalının malulen emekli olması için en az 1800 gün (5 yıl) primi ödemiş olması ve ilk sigorta olduğu tarihten bu yana 10 yıl geçmiş olması şartı da aranıyor. Bu 1800 günü, doğum ve askerlik gibi borçlanmalarla tamamlamak da mümkün. Sevk işlemlerinden önce borçlanma talep dilekçeleri SGK'ya sunuluyor.
MASRAFLAR SGK'DAN
Borçlanma ile 1800 gün tamamlanacaksa bu paralar ödenmese bile emeklilik işlemleri yapılıyor. Eğer 1800 gün ve üzeri prim varsa ya da borçlanma yapılarak gün tamamlanmışsa tüm sevk işlemi masrafları SGK tarafından karşılanıyor.
BAKIMA MUHTAÇ İSE ŞART YOK
Malulen emeklilik talebi olan sigortalının raporunda "Başka birisinin sürekli bakımına muhtaç" tespiti yer almışsa maaş bağlanması için en az 10 yıllık sigortalı olma şartı aranmıyor.
RAHATSIZLIĞIN TARİHİ ÖNEMLİ
Malulen emeklilik için kişinin rahatsızlığının sigorta olduğu tarihten sonra ortaya çıkması gerekiyor. Hangi hastalıkların malulen emeklilik sayılacağı da yine yönetmeliklerle duyuruluyor. Eğer doğuştan bir rahatsızlık varsa bu kez engellilere sağlanan erken emeklilik imkanları kullanılabiliyor.
TEKRAR ÇALIŞANIN MAAŞI KESILIR
Malulen emekli olunduğunda eğer yeniden çalışmaya başlanılırsa emekli maaşı kesiliyor. Ancak vergi indirimi alarak erken emeklilik imkanına kavuşanlar, bir başka işyerinde çalışsalar da kendi işlerini kursalar da emekli maaşları kesilmiyor. Her iki maaşı da almaya devam edebiliyorlar.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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