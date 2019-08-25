Altın fiyatında yükseliş: 25 Ağustos 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı ne kadar? İşte canlı rakamlar! Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları, Fed toplantısı öncesi yükselişe geçti. Güncel altın fiyatları günün en çok aranılanları arasında yer aldı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos canlı altın fiyatları... Peki, Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte altında son dakika güncel rakamlar…Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer.