25 Ağustos 1 dolar kaç lira? 25 Ağustos Dolar Euro Sterlin son dakika güncel döviz kurları! Dolar kuru Dolar/TL ne kadar? ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 5 artırdıklarını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından dolarda hareketlilik başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos güncel döviz kurları... Teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 5,85'in gündeme geleceğini söyleyen uzmanlar, 5,6950'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,48, dolar/TL yüzde 3,48, avro/TL yüzde 3,42, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,94 değer kazandı.