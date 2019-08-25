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  • 25.08.2019 14:07
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 14:07

Dolarda son dakika gelişmesi: euro ve ne kadar oldu? Güncel kurları

Dolarda son dakika gelişmesi... Dolar ve Euro kuru vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda sorgulanıyor. Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yeni ek gümrük vergi getirmesinin ardından dolarda hareketlilik sürüyor. Dün ise Başkanı'nın açıklamaları öncesi 5.7660 seviyesinde işlem gören dolar/TL günün en düşük seviyesi olan 5.7450'ye kadar geriledikten sonra 5.7510/5.7550 seviyesinde işlem görmüştü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte güncel kurları... 1 ? Dolar/TL hareketliliğinde yaşanan son durum merak ediliyor. Peki bugün dolar ne kadar olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

25 Ağustos 1 dolar kaç lira? 25 Ağustos Dolar Euro Sterlin son dakika güncel döviz kurları! Dolar kuru Dolar/TL ne kadar? ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 5 artırdıklarını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından dolarda hareketlilik başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos güncel döviz kurları... Teknik açıdan dolar/TL için 5,75'in üzerinde kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 5,85'in gündeme geleceğini söyleyen uzmanlar, 5,6950'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,48, dolar/TL yüzde 3,48, avro/TL yüzde 3,42, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,94 değer kazandı.

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