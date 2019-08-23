Döviz kurlarında son dakika... Dolar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın günün ilerleyen saatlerinde Jackson Hole'da yapacağı konuşmada Fed'in uzun süreli vadede parasal gevşeme döngüsüne girmediğini mesajına sadık kalacağı beklentileriyle Asya borsasındaki işlemlerde yüksek seyir izledi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 23 Ağustos güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,7724

Satış: 5,7762

EURO

Alış: 6,3913

Satış: 6,3953

Küresel piyasalarda, dün ABD ve Avrupa'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin karışık bir görünüm ortaya koyması ve siyasi risklerin sürmesi ile dalgalı bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajlara odaklanıldı.