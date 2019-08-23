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  • 23.08.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 09:29

son dakika: 23 Ağustos ve nda hareketlilik sürüyor! Güncel döviz kurları

da son dakika hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta 5.57 seviyesinde kapanan , bu hafta yukarı yönlü hareket izledikten sonra dün 5.79'u test etti. , 23 Ağustos'a 5,7690 liradan başladı. Dolar endeksi hafif değişim göstererek 98.170'de bulunuyor.İşte 23 Ağustos güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Döviz kurlarında son dakika... Dolar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın günün ilerleyen saatlerinde Jackson Hole'da yapacağı konuşmada Fed'in uzun süreli vadede parasal gevşeme döngüsüne girmediğini mesajına sadık kalacağı beklentileriyle Asya borsasındaki işlemlerde yüksek seyir izledi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 23 Ağustos güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,7724
Satış: 5,7762

EURO
Alış: 6,3913
Satış: 6,3953

Küresel piyasalarda, dün ABD ve Avrupa'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin karışık bir görünüm ortaya koyması ve siyasi risklerin sürmesi ile dalgalı bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajlara odaklanıldı.

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