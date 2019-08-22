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  • 22.08.2019 18:38
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 18:38

Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Kuzey şehir 5. etap kuraları isim listesi nereden öğrenilir?

Gaziantep TOKİ hak sahibi belirleme kuralarının 21 ve 22 Ağustos'ta çekileceği Toplu Konut İdaresi tarafından duyurulmuştu. Konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar ise bu nedenle şu günlerde Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuzey şehir 5. etap kuraları isim listesi nereden öğrenilir? İşte cevabı...

Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

50 bin sosyal konut projesi içerisinde yer alan Gaziantep'in kura çekilişleri için heyecanlı bekleyiş son buldu. TOKİ resmi sitesinde yaptığı açıklamada kuraların 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde çekileceğini duyurmuştu. Bu nedenle başvuru yapan birçok kişi Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor.

GAZİANTEP TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, "Hak Sahipliği Kurası, 21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde, Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonunda (Şahinbey, Gaziantep) saat 11:00'de gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.

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