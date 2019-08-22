Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Kuzey şehir 5. etap kuraları isim listesi nereden öğrenilir?

50 bin sosyal konut projesi içerisinde yer alan Gaziantep'in kura çekilişleri için heyecanlı bekleyiş son buldu. TOKİ resmi sitesinde yaptığı açıklamada kuraların 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde çekileceğini duyurmuştu. Bu nedenle başvuru yapan birçok kişi Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor.
GAZİANTEP TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ tarafından yapılan açıklamada, "Hak Sahipliği Kurası, 21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde, Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonunda (Şahinbey, Gaziantep) saat 11:00'de gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.
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