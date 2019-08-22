Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Kuzey şehir 5. etap kuraları isim listesi nereden öğrenilir? Gaziantep TOKİ hak sahibi belirleme kuralarının 21 ve 22 Ağustos'ta çekileceği Toplu Konut İdaresi tarafından duyurulmuştu. Konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar ise bu nedenle şu günlerde Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuzey şehir 5. etap kuraları isim listesi nereden öğrenilir? İşte cevabı...

Haberler Ekonomi Haberleri Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Kuzey şehir 5. etap kuraları isim listesi nereden öğrenilir?