BAŞKAN Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu gençlere yaz döneminde asgari ücretle iş ve sigortalı olma imkanı sunan Sosyal Çalışma Programı'nın kapsamı genişliyor. Bu yaz kurayla 20 bin üniversite öğrencisine kamuya ait sosyal donatı alanlarından huzur evlerine kadar birçok yerde iş imkanı sunulurken; yeni dönemde iş dünyasının önde gelen kuruluşları da devreye girecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, programın kapsamını genişleteceklerini belirterek, "Program büyük ilgi gördü. Gençler şu an kamuda çalışıyor. İş dünyası ile görüşüp özel sektörde de çalışmalarını sağlayacağız" dedi.

HAZAL ATEŞ