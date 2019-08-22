14 bankadan kredi faiz oranları indirim kararı! Kredi faiz oranları konut, taşıt son durum ne oldu? Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından bankalardan ardı ardına faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindirdi. Ev almak isteyen yüz binlerce vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu nedenle arama motorlarında Kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti konut kredisinde son durum nedir? İşte banka banka güncel banka kredi faiz oranları... Şu anda kredi masrafı ve kredi faiz oranı en düşük banka Ziraat Bankası olarak öne çıkarken yine de bankaların kredi paketlerinin yanında hayat sigortası ve BES gibi ek ürünleri satmak istemesi vatandaşı zora sokuyor.
Faiz depremi! 14 bankadan kredi faiz oranları indirim kararı!
Faiz oranlarının indirilmesi ile birlikte başlayan furya bankalar tarafından da desteklendi. Bu bağlamda başta Ziraat Bankası olmak üzere pek çok banka faiz indirimine gitti. Faiz indiren bankalar arasına 14 banka daha katıldı. Bu anlamda sizler için önemli bir haber hazırladık. Konut, taşıt ve bireysel kredi çekmek isteyenler için bankaların faiz oranlarını derledik. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. İşte banka banka kredi faiz oranları
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