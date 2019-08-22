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  • 23.08.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 23.08.2019 09:09

? 2020 yılı SSK SGK Bağkur emekli ve ne oldu

Memur mı ne oldu son haber geldi. Hükümet ve konfederasyonlar 2019-2020 memur ve emekli maaş zammı için masaya oturmuştu fakat anlaşma sağlanamadı. Milyonlarca emekli ve memurun kafası karışık. Hükümet son olarak 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam önermişti. Peki yeni ne olacak? Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi. Sürenin sona ermesi nedeniyle yle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamış oldu. Peki bundan sonra ne olacak memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte 2020-2021 zammıyla ilgili önemli gelişmeler...

Emekli ve memur maaşları ne oldu son haber

Memurlar ve memur emeklilerinin 2020 - 2021 zammına ilişkin hükümet ile konfederasyon arasındaki pazarlıklar sona erdi. Memurlar ile hükümet anlaşma sağlayamadı. Memur ve emekli zammı ne vakit açıklanacak? Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlamış olan 5. Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde yasal olarak belirlenen görüşme bitti. Hükümet ve memur sendikaları arasında 20 günlük süre zarfında sözleşme mevzusunda mutabakat sağlanamadı. Anlaşma için belirlenen sürenin sona ermesiyle toplu sözleşmede Kamu Görevlileri hakem Kuruluna başvuru aşamasına gelindi. 2020 SSK SGK Bağkur emekli ve memur maaşları ne oldu son haber nedir? Peki emekli memur maaşı kaç para?

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