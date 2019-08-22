Memurlar ve memur emeklilerinin 2020 - 2021 zammına ilişkin hükümet ile konfederasyon arasındaki pazarlıklar sona erdi. Memurlar ile hükümet anlaşma sağlayamadı. Memur ve emekli zammı ne vakit açıklanacak? Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlamış olan 5. Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde yasal olarak belirlenen görüşme bitti. Hükümet ve memur sendikaları arasında 20 günlük süre zarfında sözleşme mevzusunda mutabakat sağlanamadı. Anlaşma için belirlenen sürenin sona ermesiyle toplu sözleşmede Kamu Görevlileri hakem Kuruluna başvuru aşamasına gelindi. 2020 SSK SGK Bağkur emekli ve memur maaşları ne oldu son haber nedir? Peki emekli memur maaşı kaç para?