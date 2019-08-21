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  • 21.08.2019 17:25
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 18:03

lara maaş mında son dakika gelişmesi! Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

Son dakika haberine göre Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, lara maaş mıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Önceliğimiz masada uzlaşı sağlamak oldu. Hakem Kurulu süreci resmen başladı." dedi.

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, lara maaş mıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

HAKEM KURULU SÜRECİ RESMEN BAŞLADI
Müzakereler devam ederken maalesef sendikalar taleplerini daha da yükselterek ortak bir noktada buluşma ihtimalini zayıflattı. Kamu çalışanlarımızın ve emeklilerimizin mali haklarını koruyan bir yaklaşımla yaklaştık. Önceliğimiz masada uzlaşı sağlamak oldu.

Hakem Kurulu süreci resmen başladı. Hakem kurulunun alacağı karar nihai ve bağlayıcı olacaktır.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI
Memur ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılı maaş artışlarının belirleneceği 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde 20 Ağustos olarak belirlenen müzakere süresi içinde uzlaşma sağlanamadı.

TOPLU SÖZLEŞMEDE ÜÇ GÜNLÜK SÜREÇ BAŞLADI
Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştukalmayacak. Bu durumda memur maaş zamları, geçmişte olduğu gibi bütçe kanunu ile belirlenecek.

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