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  • 22.08.2019 13:12
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 13:12

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! na itiraz etti mahkemeden emsal karar çıktı

İzmir'de bir sürücü belirtilen tarih ve saatte bölgede olmadığı halde hakkında kesilen nın iptali için dava açtı. Mahkeme dava sonucu emsal bir karara imza atarak sürücünün itirazını "idarece ceza tutanağından başka delil sunulmadığı" gerekçesiyle kabul etti.

Trafik cezasına itiraz etti mahkemeden emsal karar çıktı

Birçok sürücüyü ilgilendiren karar, İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliğinde görülen davada verildi. Edinilen bilgiye göre, bir araç sürücüsüne 10 Ocak 2019 tarihinde aksi bir durum olmadığı halde emniyet şeridini kullandığı gerekçesiyle bin liralık trafik cezası geldi. Tebliğ edilen ceza tutanağına baktığında, evrakta yazan 2 Ocak 2019'da Bornova-Karşıyaka çevre yolundaki Osmangazi viyadüklerinde değil Mürsel Paşa-Altınyol Mavişehir istikametinde olduğunu hatırlayan şahıs, cezaya itiraz etti. Söz konusu tarih ve saatte o bölgede bulunmadığına ilişkin delilleri mahkemeye sunan araç sürücüsü, mahkemenin verdiği emsal kararla cezayı ödemekten kurtuldu.

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