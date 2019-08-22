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  • 22.08.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 10:13

Son dakika: Tüketici güven endeksi ağustosta 58,3 oldu

ve işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında arttı; Temmuz ayında 56,5 olan endeks, Ağustos ayında 58,3 oldu.

Ekonomide kritik veri açıklandı

ve işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,1 oranında arttı; Temmuz ayında 56,5 olan endeks, Ağustos ayında 58,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos 2019

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 77,8 OLDU
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 77 iken, Ağustos ayında %1,1 oranında artarak 77,8 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 74,3 OLDU
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Temmuz ayında 73,4 iken, Ağustos ayında %1,2 oranında artarak 74,3 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 58,3 OLDU
İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Temmuz ayında 55,6 iken Ağustos ayında %4,8 oranında artarak 58,3 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 22,7 OLDU
Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Temmuz ayında 20 iken, Ağustos ayında %13,1 oranında artarak 22,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2019

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