Emekli ve memur zam oranı teklifi hükümet tarafından yakın zamanda sunulmuştu. Bu nedenle milyonlarca memur "Memur zam oranı ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, memur zammında son durum nedir? Gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yapacağı açıklamada.

MEMUR ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün saat 17.30'da Külliye'de basın toplantısı yaptı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Hakem kurulunun vereceği karar nihai olacak." ifadelerini kullandı.