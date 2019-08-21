TOKİ tarafından inşa edilecek konut projesinde Gaziantep Şehitkamil projesi için heyecan sürüyor. Sosyal konutlara başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Gaziantep Şehitkamil projesi kura çekilişleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, TOKİ Gaziantep Şehitkamil projesi kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

TOKİ GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, "Hak Sahipliği Kurası, 21-22 Ağustos 2019 tarihlerinde, Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonunda (Şahinbey, Gaziantep) saat 11:00'de gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.