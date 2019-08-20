Milyonlarca çalışanın en önemli beklentisi erken emekli olabilmektir. Çalışanlar erken emekli olma koşullarını devamlı olarak araştırıyor. Bu bağlamda çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olan kişiler malulen emekli olabilir. Ancak malulen emeklilik için başka şartlar da var. Sağlık nedeniyle emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il yada ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor. Kişiler doğrudan hastaneye başvurarak rapor almak yerine SGK'ya başvurarak sevklerini gerçekleştirmeli. Peki erken emekli olma şartları ve koşulları nedir? Malulen erken emeklilik nasıl olur? İşte SGK Bağkur emeklisi başvurusu
Malulen erken emeklilik nasıl olur? Erken emekli olma şartları nedir? İşte SGK SSK ve Bağkur emeklilik başvurusu
Hastalanan, ameliyat olan ve rapor alıp işine devam edemeyenlerin aklında nasıl emekli olacakları sorusu var. Sosyal güvenlik mevzuatımız kimlerin sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olabileceğini düzenliyor. Malulen emekli olabilmek için lüzumlu ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde minimum yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il yada ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor. şu demek oluyor ki SGK'nın sevki şart. Her engelli, malul sayılmıyor çünkü burada belirleyici olan işgücü kaybının yüzde 60 ve yukarı olması gerekmektedir.
- TOKİ Gaziantep Şehitkamil kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Yurt dışında sağlık faturası devletten
- Facebook'a rakip mi geliyor?
- TOKİ'den dar gelirliye ucuz konut! 345 lira taksitle...
- Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.