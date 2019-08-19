Milyonlara erken emeklilik müjdesi! Yıpranma payı ve sigortasız günler...

Son dakika... Erken emeklilik milyonlarca vatandaşı çok yakından ilgilendiriyor. Çalışanlar erken emekli olma yollarını detaylı olarak internette araştırıyor. Bu bağlamda güzel bir makale hazırladık. Erken emekli olmak için çeşitli yollar ve şartlar sunuluyor. Türkiye'de SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur sistemleri üzerinden aylık ödemeler yapılıyor. Fakat binlerce vatandaş ise yaş şartını yerine getirmesine rağmen prim eksiği nedeniyle emekli aylığı alamıyor. Prim eksiği olan vatandaşlar yıpranma payı, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, toplu ödeme ve sigortasız çalıştığı günleri kullanarak erken emekli olmak istiyor. Peki, erken emeklilik şartları neler? Yıpranma hakkı, askerlik borçlanması ve doğum borçlanması kimleri kapsıyor? Sigortasız günler erken emeklilik için sayılır mı? İşte erken emekli olmak için yapılması gerekenler...

19.08.2019 11:35 - Son Güncelleme: 19.08.2019 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





