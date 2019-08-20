Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 20.08.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 10:57

İş yerinde sigara içti tazminatsız kovuldu! Yargıtay'dan emsal karar

Bursa'da bir tekstil dokuma fabrikasında özel bölüm bulunmasına rağmen yanıcı maddelerin bulunduğu alanda sigara içen işçi, tazminatsız bir şekilde işten kovuldu. Konuyu yargıya taşıyan işçiyi mahkeme haklı bulurken, son kararı Yargıtay verdi.

İş yerinde sigara içti tazminatsız kovuldu

Sanayi şehri Bursa'da, çalıştığı dokuma boyahanesinde kimyasal maddelerin hemen yanı başında sigara içtiği öne sürülen işçi, kapı önüne konuldu. Bursa 3.İş Mahkemesi'nin kapısını çalan işçi; haksız olarak iş akdine son verildiğini, haksız olarak işten çıkarılması nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatı talep ettiğini ileri sürdü. Davalı işveren de davacının boyahane bölümünde jet operatörü olarak çalıştığını, iş yerinde çalışırken sigara içtiğini ve bunun vardiya amiri tarafından tespit edildiğini öne sürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİş yerinde sigara içti tazminatsız kovuldu! Yargıtay'dan emsal karar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri