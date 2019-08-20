Sanayi şehri Bursa'da, çalıştığı dokuma boyahanesinde kimyasal maddelerin hemen yanı başında sigara içtiği öne sürülen işçi, kapı önüne konuldu. Bursa 3.İş Mahkemesi'nin kapısını çalan işçi; haksız olarak iş akdine son verildiğini, haksız olarak işten çıkarılması nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatı talep ettiğini ileri sürdü. Davalı işveren de davacının boyahane bölümünde jet operatörü olarak çalıştığını, iş yerinde çalışırken sigara içtiğini ve bunun vardiya amiri tarafından tespit edildiğini öne sürdü.
İş yerinde sigara içti tazminatsız kovuldu! Yargıtay'dan emsal karar
Bursa'da bir tekstil dokuma fabrikasında özel bölüm bulunmasına rağmen yanıcı maddelerin bulunduğu alanda sigara içen işçi, tazminatsız bir şekilde işten kovuldu. Konuyu yargıya taşıyan işçiyi mahkeme haklı bulurken, son kararı Yargıtay verdi.
- Dikkat! O ödemeler 20 gün içinde yapılacak
- Dolar kuru bugün ne kadar oldu?
- Merkez Bankası'ndan "zorunlu karşılık" kararı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.