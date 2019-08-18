Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini aldı. Bankalar ise 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için kampanyalarına tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca emeklinin son zamanlarda Temmuz zammı ile yüzü gülerken bir iyi haber de bankalardan geldi. Daha önce 450 lira civarında olan emekli promosyon ücretleri yeni zamlarla birlikte artışa geçti. Peki, emekli promosyon tutarı ne kadardır? İşte emeklilerin yakından ilgilendiren promosyon ayrıntıları… Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir.