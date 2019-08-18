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  • 18.08.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 09:33

Dolar ve güncel kurları! ?

Sabah saatlerinden itibaren dolar kurundaki son durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Türkiye piyasalarının açık ve hacimli olduğu son işlem günü olan 9 Ağustos'u 4 ayın en düşük seviyelerinde 5.50'nin altında tamamlayan işlemlerde 5.6360'a kadar yükseldi. Peki, tarihinde dolar ne kadar oldu? İşte güncel kurları... 'da işlem gören hisse senetleri, bayram tatili nedeniyle 2 gün işlem gerçekleştirilen haftada ortalama yüz de 3,69 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 1,38, avro/TL yüzde 0,37, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,57 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en yüksek 98.530,87, en düşük 95.730,86 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,69 azalışla 95.734,17 puandan tamamladı.

18 Ağustos 2019 dolar ne kadar?

Yatırım, alım satım amaçlarıyla güncel döviz fiyatlarını takip eden vatandaşlar dolardaki son durumu merakla araştırılıyor. Dolar ne kadar oldu sorusu şu sıralar arama motorlarında merakla takip edilen konuların başında yer alıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte 18 Ağustos dolarda son durum nedir? İşte güncel döviz kurları... ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve sunduğu yüksek faizin etkisiyle TL bu çeyrekte en iyi performansı gösteren EM para birimi olurken, tahvil piyasasına girişlerin de devam etmesiyle faizlerde de düşüş de gözlenmişti. Bu sayede TL bu çeyrekte gelişmekte olan ülke para birimlerinin arasında en güçlü para birimi olurken, tahvil getirileri bu yılın başındaki en kötü seviyelerden en iyilerin arasına yükseldi.

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