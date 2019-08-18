Yatırım, alım satım amaçlarıyla güncel döviz fiyatlarını takip eden vatandaşlar dolardaki son durumu merakla araştırılıyor. Dolar ne kadar oldu sorusu şu sıralar arama motorlarında merakla takip edilen konuların başında yer alıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte 18 Ağustos dolarda son durum nedir? İşte güncel döviz kurları... ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve sunduğu yüksek faizin etkisiyle TL bu çeyrekte en iyi performansı gösteren EM para birimi olurken, tahvil piyasasına girişlerin de devam etmesiyle faizlerde de düşüş de gözlenmişti. Bu sayede TL bu çeyrekte gelişmekte olan ülke para birimlerinin arasında en güçlü para birimi olurken, tahvil getirileri bu yılın başındaki en kötü seviyelerden en iyilerin arasına yükseldi.