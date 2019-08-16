Bu ay başından itibaren hükümetin kamu işçileri ve temsilcileri olan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında zam pazarlığı devam etmekteydi. Hükümetin daha önce kamu işçisi temsilcilerine yapmış olduğu iki teklif reddedilmişti. En son yapılan telifte kamu işçilerine yılın ilk 6 ayı için seyyanen yüzde 7 artış önerdi. Yılın ikinci 6 ayı için ise zam teklifi yüzde ve Ocak ve Temmuz 2020'de ise yüzde 3 artış şeklinde yapılmıştı. Bu teklifin kabul edilmemesi üzerine yapılan yeni teklifte iki taraf arasında anlaşma sağlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu...