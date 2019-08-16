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  • 16.08.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 17:41

Taşeron asgari ücret maaş mı ne kadar? tarihi Taşeron işçi son dakika haberleri

konusunda anlaşma salandı.İşçilere iyileştirme verildi ve zam konusunda anlaşma salandı.Yüze 8+4 zam miktarında anlaşma sağlandı. 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi kapsamında kamu işçilerine yapılacak zam oranları üzerine hükümet ile temsiler arasında anlaşma sağlandı. Kamu işçileri ile anlaşma sağlanmasının ardından Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan da bir açıklama geldi. Tediye'nin kelime anlamı "parayla yapılan ödeme" demektir. İlave Tediye de "Ek Ödeme" veya "İkramiye" anlamında kullanılmaktadır. İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanununa tabii olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenir. Kadroya geçecek olan taşeron işçiler de bu kapsamda olacaktır.

4/D işçilerin 3. taksit tediye ödemesi tarihi açıklandı mı?

Bu ay başından itibaren hükümetin kamu işçileri ve temsilcileri olan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında zam pazarlığı devam etmekteydi. Hükümetin daha önce kamu işçisi temsilcilerine yapmış olduğu iki teklif reddedilmişti. En son yapılan telifte kamu işçilerine yılın ilk 6 ayı için seyyanen yüzde 7 artış önerdi. Yılın ikinci 6 ayı için ise zam teklifi yüzde ve Ocak ve Temmuz 2020'de ise yüzde 3 artış şeklinde yapılmıştı. Bu teklifin kabul edilmemesi üzerine yapılan yeni teklifte iki taraf arasında anlaşma sağlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödemenin tarihleri belli oldu...

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