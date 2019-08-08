Taşerona tediye son dakika haberleri: KHK ile kadroya geçen taşerona ilave tediye ikramiye ne zaman ödenecek? Taşeron tediye ödeme tarihi belli oldu. Taşerondan kadroya geçen 4/D'li işçilerin ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği taşeron tediye ödeme tarihi bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılıyor.