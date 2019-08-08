Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.08.2019 17:09
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 10:22

ile kadroya geçen kaç para, ödendi mi?

ödeme tarihi belli oldu. İlave tediye son dakika gelişimleri 2019 merak ediliyor. Taşerondan ekibe geçen 4/D'li işçilerin ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği taşeron tediye ödeme anı açıklandı. ile ekibe geçen işçiler ile kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin bayramdan önce ödenmesinin planlanıyordu.

Kadroya geçen taşerona bayram ikramiyesi müjdesi!

Taşerona tediye son dakika haberleri: KHK ile kadroya geçen taşerona ilave tediye ikramiye ne zaman ödenecek? Taşeron tediye ödeme tarihi belli oldu. Taşerondan kadroya geçen 4/D'li işçilerin ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği taşeron tediye ödeme tarihi bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKHK ile kadroya geçen taşerona ilave tediye ikramiye ücreti kaç para, ödendi mi?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri