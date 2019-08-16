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  • 16.08.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 10:12

2019 memur mı kaç para oldu?

Hükümet ile Memur-Sen arasında 5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren trafiği devam ediyor. Memur zammı ile ilgili haberler oldukça merak ediliyor. Hükümet memur maaşlarına yönelik zam teklifini bugün 14.30'da açıklayacak. Yetkili sendika olan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yarın müzakere edilebilir bir teklifle gelinmesini temenni ediyorum." dedi. Basına kapalı yapılan dünkü toplantıda, 5 hizmet kolundaki toplam 179 talep ele alındı. Memur-Sen taban aylığına 200 lira seyyanen zam, 2020 için yüzde 8+7, 2021 için 6+6 zam ve 2020 için yüzde 3, 2021 içinse yüzde 2 oranında refah payı talebinde bulunmuştu. Peki 2019 kaç para oldu? Memur maaşı toplu sözleşme zammı oranı haberleri

Memur toplu sözleşme 2019 zammı ne kadar oldu?

Toplu sözleşme süreci 20 Ağustos'ta sona erecek. Anlaşma çıkmazsa hakem kurulu devreye girecek. Hükümet ile Memur-Sen arasında 5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam trafiği devam ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan 2020-2021 maaş zamlarını belirleyecek görüşmelerin üçüncüsü dün yapıldı. Toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci ve Kamu İşveren Heyeti ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer aldı. 1 Ağustos'ta başlayan ve 5.2 milyon memur ve emeklinin 2020- 2021 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk zam teklifini sunacak. Teklif merakla beklenirken, konfederasyonların talebi ise yüzdelik zam seyyanen artış ve refah payından oluşuyor.

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