Toplu sözleşme süreci 20 Ağustos'ta sona erecek. Anlaşma çıkmazsa hakem kurulu devreye girecek. Hükümet ile Memur-Sen arasında 5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam trafiği devam ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan 2020-2021 maaş zamlarını belirleyecek görüşmelerin üçüncüsü dün yapıldı. Toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci ve Kamu İşveren Heyeti ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer aldı. 1 Ağustos'ta başlayan ve 5.2 milyon memur ve emeklinin 2020- 2021 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk zam teklifini sunacak. Teklif merakla beklenirken, konfederasyonların talebi ise yüzdelik zam seyyanen artış ve refah payından oluşuyor.