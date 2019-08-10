Taşeron ve kamu işçisinin tediye ile maaşlar önceki hesaplara yattı.Kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri bugün hesaplarına yatmaya başladı. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçileri ilave tediye ödemelerinden faydalanabiliyor. Ancak belediye işçileri , ilave tediye ödemelerinden faydalanamıyor. İlave tediye ödemelerinde son taksit ödemesi Aralık ayında yapılacak. İşçilerin maaşa göre ilave tediye ödemeleri şu şekilde; Bu rakamlardan vergi kesintileri sonrası işçilerin hesaplarına daha az miktarda ilave tediye ödemesi yattı. Siz de aşağıdaki yorum kısmından aldığınız ilave tediyeyi yazabilirsiniz. Peki 4/D'li taşeron işçi seyyanen zam oranı nedir? Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere 3. taksit ilave tediye ödemesi ne kadar?