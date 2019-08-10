Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.08.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 09:07

Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere 3. taksit si ne an yatacak? nedir?

4/D'li taşeron işçi seyyanen oranı nedir? Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere 3. taksit si ne kadar? Yıllardır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuştu. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alındı. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak. Bu anlamda mevcut maaşların ve özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu. Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri için tarih önceki gün gelmişti. Peki ilave tediye ödemeleri ne kadar? İlave tediye son taksit ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

4/D'li taşeron işçi seyyanen zam oranı nedir?

Taşeron ve kamu işçisinin tediye ile maaşlar önceki hesaplara yattı.Kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçilerinin ilave tediye ödemeleri bugün hesaplarına yatmaya başladı. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçileri ilave tediye ödemelerinden faydalanabiliyor. Ancak belediye işçileri , ilave tediye ödemelerinden faydalanamıyor. İlave tediye ödemelerinde son taksit ödemesi Aralık ayında yapılacak. İşçilerin maaşa göre ilave tediye ödemeleri şu şekilde; Bu rakamlardan vergi kesintileri sonrası işçilerin hesaplarına daha az miktarda ilave tediye ödemesi yattı. Siz de aşağıdaki yorum kısmından aldığınız ilave tediyeyi yazabilirsiniz. Peki 4/D'li taşeron işçi seyyanen zam oranı nedir? Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere 3. taksit ilave tediye ödemesi ne kadar?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere 3. taksit ilave tediye ödemesi ne zaman yatacak? 4/D'li taşeron işçi seyyanen zam oranı nedir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri