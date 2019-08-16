Milyonlarca memurun ve emeklinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde. Bir yandan hükümetin memurlar ve memur emeklileri için bugün yapacağı ilk zam teklifi heyecanla beklenirken, bir yandan da emeklileri maddi açıdan rahatlatacak, ek gelir yaratacak talepler için verilecek kararlar merakla bekleniyor. Aile yardımı emeklilere de verilsin. Emekliler yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın. Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin. Peki SSK Bağkur ve memur emeklisi toplu sözleşme son dakika zam oranı ne kadar oldu? İşte ek ödeme, aile yardımı, maaş farkı...