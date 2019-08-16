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  • 16.08.2019 13:19
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 13:26

güzergahı kısalttı! Yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlanıyor

Genel Müdürü Keskin, 'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahlarının yüzde 8 kısaldığını belirtti.

İstanbul Havalimanı güzergahı kısalttı!

() Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 'nın açılmasıyla birlikte uçuş güzergahlarının yüzde 8 kısaldığını belirterek, "Bu sayede, sadece İstanbul Havalimanı'nın uçuş sürelerinde her gün ortalama bin 300 dakikalık azalmayla yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Keskin, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 1 milyon kilometrelik nı yöneten DHMİ'nin, emniyetli hava trafik kontrol hizmetini "yakıt tasarrufu" ile bir araya getirmeyi başardığını bildirdi.

YÜZDE 8 YAKIT TASARRUFU SAĞLANIYOR
hava sahasının, yenilenen uçuş güzergahlarıyla havacılığı dünyada ilk sıralara taşıyan İstanbul Havalimanı başta olmak üzere bölgedeki tüm havalimanlarına ve transit uçuşlara başarıyla hizmet verdiğine dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"Marmara Bölgesi'nde yapılan yeni düzenlemeler sonucunda, İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla uçuş güzergahları geçmişe göre yüzde 8 kısaldı. Bu sayede, sadece İstanbul Havalimanı'nın uçuş sürelerinde her gün ortalama bin 300 dakikalık azalmayla yüzde 8 yakıt tasarrufu sağlanıyor."

MESAİ ARKADAŞLARINA TEŞEKKÜR ETTİ
Bu neticelerin kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Keskin, mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Keskin, 'nda havalimanlarında yaşanan hareketliliği de anımsatarak, "Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımıza rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunmak için havalimanlarında özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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