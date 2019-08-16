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  • 16.08.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 15:01

Hükümetten memura teklifi ne oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, görüşmesi için bugün saat 14.30'da Türk-İş Başkanı ile bir araya geldi. İşçi ile memur sözleşmelerinin kıyaslanmayacağını belirten Memur-Sen Genel Başkanı 12 teklif paketinin masada görüşüldüğünü açıkladı. Basına kapalı yapılan toplantıda, beş hizmet kolundaki toplam 179 talep ele alındı. Ali Yalçın "Bizim teklifimiz taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı şeklinde. İşte emekli memur maaş zammı haberleri ve açıklaması

Hükümetten memura toplu sözleşme zam teklifi ne oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu sözleşme görüşmesi için bugün saat 14.30'da Türk-İş Başkanı ile bir araya geldi. İşçi ile memur sözleşmelerinin kıyaslanmayacağını belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 12 teklif paketinin masada görüşüldüğünü açıkladı. Hükûmet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında üçüncü defa toplandı. Hükümet milyonlarca memurun maaşlarını etkiliyecek olan zam teklifini açıklayacak.

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