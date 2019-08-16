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  • 16.08.2019 12:36
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 14:15

İlk adım atıldı! Kamuda yüzde 15 tasarruf

Yayınlanan 'de, yıllık toplam tüketimi 250 ton eşdeğer petrol veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde bulunan kamu binalarında 2023 sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

İlk adım atıldı! Kamuda yüzde 15 tasarruf

Kamu binalarında tasarrufuna ilişkin 'de yayımlandı.

Buna göre, 2020-2023 dönemi tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi, uygulanacak enerji verimliliği önlemlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaların takip edilerek azami tasarruf sağlanması amacıyla koordinasyonunda hazırlanan "Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi Uygulama Rehberi" bakanlığın internet sitesinde yayımlancak.

Yıllık toplam enerji tüketimi 250 ton eşdeğer petrol veya toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde bulunan kamu binalarında 2023 sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Enerji tasarruf hedeflerinde gerçekleşme oranları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.

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