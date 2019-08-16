3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nden çıkacak kararları bekliyor. Bu anlamda hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında yeniden toplandı. Toplu sözleşme görüşmelerinden emeklilere 4 ayrı zam oranı masaya getirildi. Emekli ve memurların alacakları zamlar açıklanacak. Toplu sözleşme görüşmelerini sadece memur emeklileri değil, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yakından takip edecek. Peki 2020 - 2021 seyyanen zam, refah payı maaş zam oranı ne olacak?
SGK SSK Bağkur emeklisi ve memur emeklisi zammı! 2020 - 2021 seyyanen zam, refah payı maaş zam oranı ne oldu?
2019 memur zam teklifi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca memurun merakla beklediği zam oranı teklifi hükümet tarafından açıklanacak. 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki zam oranları 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nden çıkacak sonuca göre kesinleşecek. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde. Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine devam ediyor. Memur-Sen, 2020'de yüzde 8 7 zam, taban aylıkta 200 lira artış ve yüzde 3 refah payı talep ediyor. Bu talep kabul görürse en düşük memur maaşı 3 bin 334 liradan Ocak'ta 3 bin 908, Temmuz'da 4 bin 182 liraya yükselecek.
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