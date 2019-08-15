5 milyon memuru ilgilendiren zam taleplerine ilişkin hükümet ve Memur-Sen arasındaki görüşmeler aralıksız sürüyor. 2 milyonu emekli toplamda 5 milyon memuru kapsayan zam görüşmelerinin bir bölümü bugün gerçekleştirilecek.

1 Ağustos'tan bu yana süren görüşmeler kapsamında 2020 ve 2021 yılına ilişkin memur maaş zamları belirlenecek.

Hükümet ve Memur-Sen tarafı bugün üçüncü defa bir araya geldiler. Hükümetin yarın Memur-Sen'e zam teklifini sunması bekleniyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Hükümet ve Memur-Sen tarafındaki pazarlıkların son tarihi 20 Ağustos olarak belirlendi. 20 Ağustos'ta zam oranına ilişkin mutabakata varılmazsa hakem kuruluna başvurulacak ve hakem kurulu 5 gün içinde zamma ilişkin kararını açıklayacak.

MEMUR-SEN NE KADAR ZAM İSTİYOR?

Memur-Sen taban aylığına 200 lira seyyanen zam, 2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 yılı için 6+6 zam ve 2020 yılı için yüzde 3, 2021 yılı için ise yüzde 2 oranında refah payı talebinde bulundu.