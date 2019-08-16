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  • 16.08.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 10:12

ayı sanayi üretim endeksi verileri açıklandı

Son dakika haberi... , ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretim endeksi Haziran ayında, aylık bazda yüzde 3.7 ve yıllık bazda yüzde 3.9 azaldı.

Sanayi üretim endeksi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu () verilerine göre, ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3.7 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.4 artarken, sektörü endeksi yüzde 4.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.3 azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4.6 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.0 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 0.5 arttı.

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