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  • 16.08.2019 14:31
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 15:09

Emekli mı ne kadar olacak? İşte oranları…

2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki oranları 5. Dönem si'nden çıkacak sonuca göre kesinleşecek. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde. Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki larının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine devam ediyor.

Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli zam oranları…

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nden çıkacak kararları bekliyor. Toplu sözleşme görüşmelerinden emeklilere 4 ayrı zam oranı masaya getirildi. Emekli ve memurların alacakları zamlar açıklanacak. Toplu sözleşme görüşmelerini sadece memur emeklileri değil, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yakından takip edecek.

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