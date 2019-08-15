3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nden çıkacak kararları bekliyor. Toplu sözleşme görüşmelerinden emeklilere 4 ayrı zam oranı masaya getirildi. Emekli ve memurların alacakları zamlar açıklanacak. Toplu sözleşme görüşmelerini sadece memur emeklileri değil, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yakından takip edecek.